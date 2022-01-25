Süle, 2017 yılında Hoffenheim'dan Bayern Münih'e transfer oldu ve bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta forma giyerken 1 asist katkısı yaptı. Başarılı defans oyuncusu, Bavyera'da geçirdiği süre boyunca dört Bundesliga şampiyonluğu, iki DFB Pokal ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaşadı.

Dış basınında yer alan habere göre Bayern Münih'in teklifini kabul etmeyerek sezon sonunda tartışmasız dünyanın en rekabetçi ligi olan Premier Lige gideceği iddia edildi.



