Almanya Bundesliga devi Bayern Münih şok eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Bavyera ekibinin 3 yıldız futbolcusuna yönelik gönderilen ölüm tehdidi içeren mektup ortalığı karıştırdı.

'PİS BAVYERA DOMUZLARINA ATEŞ VE ÖLÜM'

Skorer'in haberine göre; Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg merkezli St. Pauli'nin kulüp binasına 12 Ocak'ta gönderilen isimsiz mektupta 'Ligi kurtarın, futbolu kurtarın' başlığı kullanılırken 'Pis Bavyera domuzlarına ateş ve ölüm' ifadeleri yer aldı.

MEKTUPTA LEWANDOWSKİ, NEUER VE GNABRY'NİN İSİMLERİ YER ALIYOR

Bild gazetesinin haberine göre, isimsiz tehdit mektubunda direkt olarak Bayern Münih'in yıldız oyuncuları Robert Lewandowski, Manuel Neuer ve Serge Gnabry'nin adları doğrudan yer alıyor.

ALARMA GEÇİLDİ

Hamburg polisi mektupla ilgili soruşturma başlatırken Bayern Münih kulübü ve Alman futbol otoriteleri alarma geçti. Alman Federal Kriminal Polis Ofisi, başta takımlara ve oyunculara tehdit mektubu gönderilip gönderilmediği konusunda futbol otoriteleri ile temasa geçerken, konuyla ilgili Alman Futbol Federasyonu'na da bilgi verdi.

POLİS SÖZCÜSÜ: 'ARAŞTIRIYORUZ'

Bild gazetesine konuşan polis sözcüsü Florian Abbenseth, 'Ölüm tehdidi ve kamu huzurunu bozmaya yönelik tehdit gerekçeleriyle soruşturma yürütülüyor. Olayın arka planını araştırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

ST. PAUİLİ DETAYI KAFALARI KARIŞTIRDI

Söz konusu mektubun neden ikinci lig takımı olan ve merkezi Hamburg'ta yer alan St. Pauili'ye gönderildiği, futbol camiası ve taraftarlarla herhangi bir bağlantısı olup olmadığı gibi araştırılıyor.