Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, önceki gün Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. 8 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Bavyera temsilcisi, beklentilerinin altında kalmasının yanı sıra bir şok daha yaşadı.

Takımın yıldızlarından biri olan 24 yaşındaki stoper, Niklas Süle maç esnasında sakatlanmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından Alman savunmacının sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Bu doğrultuda Süle’nin, sezonun geri kalanında forma giyememe ihtimali olduğu öğrenildi.