Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde İspanya temsilcisi Real Madrid, Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Real Madrid, ilk yarının sonunda 26-41'lik skorla üstün olan taraftı.

Konuk ekip, üçüncü çeyreğin büyük bölümünde farkı korumasına rağmen son bölümde etkili olan ve performansını son çeyreğe de taşıyan Bayern Münih, farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı. Ama son bölümde hata yapmayan Real Madrid, karşılaşmayı 72-82'lik skorla kazanan taraf oldu.

Real Madrid maçı öncesindeki 5 maçında 4 galibiyet alan ve üst üste 3 galibiyet alarak bu maça çıkan Bayern'in serisi sona ererken Alman ekibi, toplamda da 7. yenilgisini almış oldu.

Real Madrid ise 14. maçındaki 12. galibiyetiyle temsilcilerimizden lider Fenerbahçe Beko'yu takibini sürdürdü.

Bayern Münih'te Stefan Jovic 11 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Petteri Koponen, Nihad Dedovic ve Danilo Barthel 10'ar sayıyla oynadılar. Alman ekibinde son haftaların formda ismi Derrick Williams ise verimsiz bir performans sergileyerek 7 sayı üretti.

Real Madrid'de Anthony Randolph 22 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken Sergio Llull de 19 sayı, 6 asist ile mücadele etti.