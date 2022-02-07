Bayern Münih'in Pazar günü RB Leipzig ile oynadığı maçın ardından sağ dizinden ameliyat olmak zorunda kalan Manuel Neuer'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre uzun süredir sağ dizinde menisküs sorunlarıyla boğuşan futbolcunun, ağrıları Leipzig maçında yeniden nüksetti. Bunun ardından tecrübeli kaleci ameliyat olmak zorunda kaldı.

Başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilen Neuer'in ise 3-4 hafta arası forma giymesi beklenmiyor.

Bayern Münih'in açıklaması

Bayern Münih yaptığı açıklamada Manuel Neuer'in sağ diz ekleminden ameliyat olduğu ve tecrübeli file bekçinin önümüzdeki haftalarda forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

Bu sezon 28 maçta forma giyen 35 yaşındaki Neuer, 11 maçta kalesini gole kapatırken, 28 golü de ağlarında gördü.



