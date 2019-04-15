Bayern Münih'in Fortuna Düsseldorf'u 4-1 yendiği lig maçında baldırından sakatlanan Manuel Neuer, 53'üncü dakikada yerini Sven Ulreich'a bırakmıştı. Bundesliga'da şampiyonluk için Borussia Dortmund'la kıran kırana bir yarış içinde olan Bavyera ekibine 33 yaşındaki file bekçisinden kötü haber geldi.

Alman ekibinin teknik direktörü Niko Kovac, 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurduğu Neuer'in baş parmağında da bir problem olduğunu ifade etti. Başarılı eldiven, böylece Werder Bremen'le oynanacak lig ve kupa maçları ile 31. haftadaki Nürnberg mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler