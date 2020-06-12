Bayern Münih'e kötü haber! Thiago Alcantara 3 hafta yok

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih’in İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

12 Haziran 2020, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
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Bayern Münih'e kötü haber! Thiago Alcantara 3 hafta yok

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih’in İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih Kulübü, Almanya Kupası yarı finalinde Eintracht Frankfurt’a karşı 2-1 kazanılan maçta sakatlanan Alcantara’nın kasığından operasyon geçirdiğini duyurdu.

Üç hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki Alcantara’nın 4 Temmuz’da Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finaline yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

Thiago Alcantara, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

AA


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