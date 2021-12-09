Alman devi Bayern Münih, takımın yıldız futbolcularından Joshua Kimmich'in akciğerinde oluşan problem nedeniyle yılın geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kimmich, "Koronavirüsün neden olduğu izolasyonumun sona ermesinden dolayı mutluyum. Çok iyiyim ama ciğerlerimdeki problem nedeniyle henüz tam olarak antrenman yapamıyorum. Ocak ayında tam olarak geri dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerinde bulundu.

26 yaşındaki Alman futbolcu, takımının Mainz, Stuttgart ve Wolfsburg ile karşılaşacağı maçlarda forma giyemeyecek.







