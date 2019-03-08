Bayern Münih'e 800 milyon euro!

Dünyaca ünlü otomobil firması BMW, Bundesliga devi Bayern Münih'in hisselerinin bir kısmını satın almaya hazırlanıyor. Bavyera ekibinin bu anlaşmadan kazanacağı para ise dudak uçuklatıyor.

08 Mart 2019, Cuma 12:58
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Bayern Münih'e 800 milyon euro!

Dünyaca ünlü otomobil firması BMW, Bundesliga devi Bayern Münih'in hisselerinin bir kısmını satın almaya hazırlanıyor. Almanya'da yayım yapan Manager Magazin dergisinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Bayern Münih ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Audi, kulüpteki %8.33'lük hissesini BMW'ye satmaya hazırlanıyor.

Söz konusu anlaşmayla Bayern'in yeni araç sponsoru olmaya hazırlanan BMW'nin Bavyera ekibine kazandıracağı paranınsa 800 milyon euro olacağı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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