Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç santrafor Yusuf Kabadayı ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada 2012 yılından bu yana Bayern Münih'in tüm genç takımlarında forma giyen Yusuf Kabadayı ile Haziran 2024'e yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bayern Münih Gençlik gelişim bölüm müdürü Holger Seitz, Yusuf Kabadayı ile ilgili ""Yusuf harika bir forvet. Bizimle devam edeceği yol için çok heyecanlıyım ama temelde ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan genç forvet ise "Münih'te doğdum ve küçüklüğümden beri Bayern için oynuyorum. Bu yüzden minnettarım ve kulübümdeki sonraki gelişim adımlarını tamamlamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Bir noktada Allianz Arena'da Bayern için oynamak bir rüya olurdu." dedi.

2012 yılından bu yana Alman devinin alt yaş kategorilerinde oynayan, şu anda ise Bayern Münih U19 forması giyen Yusuf Kabadayı, bu sezon 12 maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Genç forvet Almanya U18 Takımı'nda da 3 kez mücadele etti.



