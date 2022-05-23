Bayern Münih ve Borussia Dortmund arasında Kalajdzic savaşı

Erling Haaland'ın transferi sonrası forvet hattı için atağa kalkan Borussia Dortmund ezeli rakibi Bayern Münih ile karşı karşıya. İki dev ekip Stuttgart'ın yıldız golcüsü Sasa Kalajdzic'i renklerine katmak için büyük çaba gösteriyor. Bundeliga devlerinin bu transfer savaşı Almanya'da en çok konuşulan konu oldu.

YA ERLING HAALAND'IN YA DA LEWANDOWSKI'NİN HALEFİ OLACAK

Bild'in haberine göre, Bayern Münih'in ve Borussia Dortmund, VfB Stuttgart'ın golcüsü Sasa Kalajdzic'in peşinde koşuyor. Erling Haaland sonrası Ruhr temsilcisi, Robert Lewandowski sonrasında da Bavyera ekibi 24 yaşındaki forveti gözüne kestirdi.

Haberin devamında, Stuttgart'ın Avusturyalı futbolcusu için 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. Ayrıca, Bayern Münih'in bu transferi 20 milyon euro bandında bitirmek istediği de eklendi. (Akşam)