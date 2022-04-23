Bayern Münih üst üste 10. kez şampiyon

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesi dev bir maça sahne oldu. Lider Bayern Münih, Allianz Arena'da güçlü rakibi Borussia Dortmund'u konuk etti. Rakibi Dortmund'la arasında 9 puan fark olan ve maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Bavyeralılar, bu maça galibiyet parolası ile çıktı. Sarı siyahlı ekip ise deplasmanda kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını kapatarak şampiyonluk şansını sürdürmek istedi.

Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve dakika 15'te Leon Goretzka'nın asisti Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde bu kez sahneye Robert Lewandowski çıktı. Polonyalı golcü eski takımı Dortmund'a karşı çıktığı 26 maçta 27. golünü kaydetmiş oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Bayern üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip Dortmund hızlı başladı ve 52. dakikada kazandıkları penaltı atışını Emre Can ile gole çevirerek farkı bire indirdiler: 2-1.

Karşılaşmanın 83. dakikada Jamal Musiala sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1.

Mücadelenin 90 dakikasın bu skorla sona erdi ve Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da üst üste 10. şampiyonluğunu elde etti.

Bundesliga’da 32. şampiyonluk

Almanya ligine adeta ambargo koyan Bayern Münih, bitime 3 hafta kala elde ettiği şampiyonlukla beraber üst üste 10. kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Avrupa'nın beş büyük liginde üst üste 10 sezon şampiyonluk yaşayan ilk takım olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, Bundesliga’da toplamda 32 kez bu sevinci yaşadı.

Julian Nagelsmann’ın ilk şampiyonluğu

Bavyera temsilcisinin sezon başında takımı emanet ettiği Julian Nagelsmann, ilk lig şampiyonluğunu Bayern Münih ile yaşamış oldu. Daha önce Hoffenheim ve Leipzig takımlarını çalıştıran 34 yaşındaki Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Villarreal’e elendikten sonra tamamen lige odaklanmıştı.

Lewandowski’nin katkısı büyük

8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga’da bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada takımına 33 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon 13 gol kaydetti.



