Bayern Münih transfer hedefini belirledi! Harry Kane hamlesi

Bundesliga'ya istediği başlangıcı yapamayan ve Barcelona'ya giden Robert Lewandowski'nin yerini doldurmakta zorlanan Alman devi Bayern Münih, şimdiden gelecek sezon golcü transferi için çalışmalara başladı.

Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre gelecek sezon golcü transferi yapmayı planlayan Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane'i gündemine aldı. Şimdiden Alman devinde 1 numaralı hedef olarak görülen Kane için görüşmeler başlamış durumda.

Tottenham'daki geleceği

Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Harry Kane'in İngiliz ekibindeki geleceği ise takımının bu sezon göstereceği performansına bağlı olabilir. Kariyeri boyunca İngiltere'den dışarı çıkmayan 29 yaşındaki golcünün kararında takımının başarısı ön planda olacak.

Daha önce de ilgilendi

Bayern Münih transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala da Harry Kane ile ilgilenmiş ancak Tottenham futbolcusunu bırakmak istememişti.

100 milyon Euro

İddialara göre Bayern Münih'in bu transfer için 100 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalabileceği de belirtilenler arasında yer aldı.

Üst üste 4 puan kaybı

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 2 galibiyete rağmen Bayern Münih Bundesliga'da aynı perfortmansı sergilemekte zorlanıyor. Sezona 3 galibiyetle başlayan Alman devi son 4 maçında ise adeta 3 puanı unuttu. 7-0'lık Bochum galibiyeti sonrası üst üste 3 beraberlik alan Bayern Münih, son olarak ise Augsburg'a 1-0 mağlup olmuştu.

7. hafta mücadeleleri sonrasında 12 puanla 5. sırada bulunan Bayern Münih, lider Union Berlin'in 5 puan gerisinde yer alıyor.



