Bu sezonda da Almanya Bundesliga şampiyonluğu ile tamamlayan ve son 10 sezonda üst üste şampiyonluk yaşayan Bayern Münih, altyapısından yetişen ve kulübün birçok başarısında imzası olan Thomas Müller ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

32 yaşındaki futbolcu, 2000 yılında kapısından girdiği Bayern'le 2008 yılında profesyonel olarak A takıma yükseldi. Arka arkaya 10 yıldır yaşanan şampiyonlukta önemli bir başarısı olan Müller'in Bayern'de geçirdiği süre boyunca 11 kez şampiyonluk yaşayarak Alman futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Oliver Kahn: Müller önemli bir karakter"

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, Müller ile ilgili "Thomas Müller, kulübümüzün armasını kalbinde taşıyan bir rol modeldir. Süreklilik, Bayern'i her zaman karakterize etmiştir. Bu nedenle bu önemli oyuncuyla sözleşmemizi uzatabildiğimiz için mutluyuz. Öne çıkan biri ve tarzıyla soyunma odasında önemli bir karakter." ifadelerini kullandı.

Salihamidzic: Thomas başarıya aç bir lider

Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Salihamidzic ise "Thomas Müller'i Bayern'siz ve Bayern'i Thomas Müller'siz hayal edemezsiniz. Bu nedenle Thomas'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmasından dolayı çok mutluyuz. Thomas başarıya aç bir lider, saha içinde ve dışında bir rol model. Bayern'i çok iyi bir şekilde temsil ediyor." sözlerini sarf etti.

Müller: Birlikte mücadeleye devam

Bayern'le olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Thomas Müller, konuyla ilgili "Bayern Münih ile sözleşmemi 2024'e kadar uzattığım için çok mutluyum. 2000 yılında Bayern'in genç takımına geçtiğimden beri ortak olan yol, şimdiye kadar harika bir başarı hikayesi oldu. Her yıl kırmızı renkleri sahada ve saha dışında tutmaktan gerçekten zevk alıyorum. Bu yüzden birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz!" dedi.