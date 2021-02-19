Bu tesis Almanya'nın Münih kentindedir. Bu tesis aynı zamanda Münih'in spor takımlarından olan TSV 1860 München takımı tarafından da kullanılan bir tesistir. Yani ev sahipliği yapan takımlar birden fazladır.

Bayern Münih Stadı'nın adı nedir?

Bayern Münih maçlarını Allianz Arena adlı tesiste yapmaktadır. Allianz Arena beş yıldızlı bir spor tesisi olarak Avrupa'nın en iyi stadyumlarından biri olmayı hak etmiştir. Yaklaşık 340 milyon avro gibi bir fiyata inşa edilmiştir.

Bu stadyum maç olan günler maçın olacağı takımın renklerini almaktadır. Böylece ev sahipliği yapacağı takımı renkleriyle temsil etmektedir. Bu da en ilginç mimari özelliklerinden biridir. Avrupa'nın ne büyük spor tesislerindendir. İleri teknoloji ile donatılmıştır. Üstünde bulunan parçalar teker teker otomatik açılabilmekte ve sahanın çimleri güneş ışığı alabilmektedir.

Bayern Münih Stadı'nın kapasitesi ne kadardır?

Stadın kapasitesi 70.000 kişidir. Bu özelliği ile Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri olmayı hak etmiştir. Modern bir parçalı dış görünümü ile şişme bir botu andırmaktadır. Bu dörtgenler kırmızı ya da mavi bazen de beyaz renk almaktadır.

Bayern Münih maçlarından önce elbette kırmızı renk almaktadır. Yüksek teknolojisi ve modern mimarisi ile göz doldurmaktadır.

Bayern Münih Futbol Takımı maçlarına ev sahipliği yaptığı stadyum yukarıda söz edilen Alianz Arena adlı bu tesistir. Münih’in simgelerinden biri haline gelmiş bu tesis bazı muhalifler tarafından beğeni almaz ve Münih kentine yakışmayan bir mimariye sahip olduğu savunulmaktadır. Ne kadar muhaliflik yapsalar da tesisin modernliği ve yaratıcı mimarisi ile sevilmektedir.