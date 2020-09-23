Bayern Münih Sevilla hangi kanalda saat kaçta canlı?

Bayern Münih Sevilla ile Avrupa'nın en büyüğü olma düellosunda karşı karşıya gelecek. İki ekibi karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa Finali Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Pandemi dönemi nedeniyle tamamen dolu tribünler önünde oynanamayacak olan maçın açık ara favorisi Bayern Münih. Ligide ve Avrupa'da Hansi Flick yönetiminde büyük işler yapan ve Barcelona karşısındaki 8-2'lik zaferiyle ses getiren Bayern Münih ve Sevilla ile ilgili detaylar haberimizin devamında.

Bayern Sevilla maçı ne zaman hangi kanalda?

Bayern Münih Sevilla maçı 24 Eylül Perşembe günü Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak ve beIN HABER ile beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak naklen ekranlara gelecek. Bayern Münih - Sevilla maçı Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak.

Bayern Münih ile Sevilla arasındaki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeld olacak. VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da da Paul Tierney görev yapacak.