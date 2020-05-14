Bayern Münih serisini devam ettirebilecek mi? Silindir gibi..

Bundesliga'da corona virüsü arasından sonra maçlar yeniden başlıyor. Lider konumda bulunan Bayern Münih, 26.hafta maçında Union Berlin ile karşılaşacak. Hansi Flick ile sözleşmesini uzatan Bayern müthiş serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak.

Son 11 maçta 10 galibiyet

Lider konumda bulunan Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik almış ve 31 puan toplayıp en yakın rakibi B. Dortmund'a 4 fark yapmıştı. Son 5 deplasman maçını en az 3 gol atarak kazanan Bayern Münih, en son 07.12.2019 tarihinde B. Mönchengladbach deplasmanında 2-1 yenilmişti. Bayern bu sezon ligde dört kez yenilgi aldı.







