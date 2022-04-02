Bayern Münih sahada 12 kişi!

Freiburg deplasmanına konuk olan lider Bayern Münih sadahan 4-1 galip ayrıldı. Mücadelede ender rastlanan bir olay meydana geldi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Bayern Münih cephesi oyuncu değişikliği yapmak istedi. Aynı dakikalarda ev sahibi ekip de değişiklik yapıyordu. Bayern Münih'te Coman, yerini Sabitzer oyuna girerken, Süle de Tolisso'nun yerine değiştirildi. Bu esnada sahada bir karışıklık oldu. Konuk ekip, 12 kişi ile 17 saniye oyunda kaldı.

Mücadelenin 4. hakemi oyunun durmasını istedi. Oyuncu değişikliklerinde bir karışıklık olduğunu anlayan hakem, Bayern Münih kulübesi ile iletişime geçti. Bu sırada maçın orta hakemi Dingert de ne olduğunu anlayamadı. Kurallara göre ihlal yapan oyuncular sarı kartla cezalandırılması gerekirken hakem, sadece oyuncularla konuştu.



