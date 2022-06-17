Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, bir süredir kadrosuna katmak istediği Sadio Mane'nin transferini tamamlamaya oldukça yakın.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Alman devi, ilk iki teklifin Liverpool tarafından geri çevrilmesinin ardından yaklaşık 35 milyon Sterlin'lik yeni bir teklif sundu. Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in yürüttüğü tranfer görüşmeleri sonucunda İngiliz ekibi ile anlaşma sağlandı.

3 yıllık anlaşma

Bayern Münih ile önceden kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varan Senegalli yıldızın 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Liverpool’la sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mane, geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyerken, 23 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de asist yapmayı başardı.

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