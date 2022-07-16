2014'ten bu yana Bayern Münih forması giyen ve bu sezon sözleşmesinin son senesine girecek olan Robert Lewandowski için uzun süredir Barcelona devredeydi. Katalan ekibi, Bayern'le yaptığı pazarlıklarda orta yolu buldu.

Bavyera ekibinden de transferi doğrulayan bir açıklama geldi. Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Robert Lewandowski, Bayern Münih'te büyük işler başardı. Barcelona ile uzun süre konuştuktan sonra, detayları netleştirdik. Onun için en iyisini diliyoruz" dedi.

The Athletic'in haberine göre; taraflar 45+5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Barcelona da resmi sosyal medya hesaplarından tecrübeli forvet için prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Polonyalı futbolcunun da bugün sabah antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştığı kaydedildi.

33 yaşındaki forvet 8 senelik Bayern Münih kariyerinde 375 resmi maça çıkarken, 344 gol, 72 asistlik harika bir performans sergiledi.

Bayern'in, Amerika ve Kanada hesabı da anlaşmayı işte böyle duyurdu: