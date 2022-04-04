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Bayern Münih rekor peşinde

Bundesliga’nın en golcü takımı olan Bayern Münih, 17 saniye boyunca sahada 12 oyuncu kalmasıyla gündeme gelmişti.

04 Nisan 2022, Pazartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Bayern Münih rekor peşinde

Gol yollarında sıkıntı çekmeyen Bayern Münih bir sezonda en az 14 maçta dört ve üzerinde sayıda gol atmayı üçüncü kez başardı.

Bavyera ekibi 2019-20 sezonunda 34 maçtan 14’ünde dört ve üzerinde sayıda gol atarken, 1973-74 sezonunda da 16 karşılaşmada bu istatistiğe imza atmıştı.

Ligde ikinci Borussia Dortmund’a 9 puan fark atan Bayern 48 yıllık kulüp rekorunu geliştirmesi için sezonun geri kalan altı maçın üçünde dört ve üzerinde gol atması gerekiyor.

Bu sezon Bochum’u 7-0 yenen Bayern Münih, dört maçta beş, 10 maçta dört, dört maçta üç gol atmayı başardı.

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