Bayern Münih rekor peşinde

Gol yollarında sıkıntı çekmeyen Bayern Münih bir sezonda en az 14 maçta dört ve üzerinde sayıda gol atmayı üçüncü kez başardı.

Bavyera ekibi 2019-20 sezonunda 34 maçtan 14’ünde dört ve üzerinde sayıda gol atarken, 1973-74 sezonunda da 16 karşılaşmada bu istatistiğe imza atmıştı.

Ligde ikinci Borussia Dortmund’a 9 puan fark atan Bayern 48 yıllık kulüp rekorunu geliştirmesi için sezonun geri kalan altı maçın üçünde dört ve üzerinde gol atması gerekiyor.

Bu sezon Bochum’u 7-0 yenen Bayern Münih, dört maçta beş, 10 maçta dört, dört maçta üç gol atmayı başardı.