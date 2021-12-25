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Bayern Münih, Raphinha'yı kadrosuna katıyor

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. İddialara göre Alman devi, Leeds United'da forma giyen Raphinha'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Bayern Münih, Raphinha'yı kadrosuna katıyor

Alman devi Bayern Münih'in Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Raphinha'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

TNT Sports Brasil'de yer alan habere göre Raphinha, Ocak ayında Leeds United'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olacak. Alman devi ise bu transfer için 50 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek. 

Brezilya ekiplerinden Avai ise bu transferden yetiştirme bedeli olarak, 1.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Leeds United ile çıktığı 16 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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