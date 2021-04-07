Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerde ilk maçların heyecanı bu akşamki iki maçla devam edecek. Nefesleri kesecek kapışmada son şampiyon Alman Bayern Münih, geçen sezon finalde 1-0 mağlup ettiği Fransız temsilcisi PSG'yi, Münih'te ağırlayacak. Zorlu 90 dakika öncesi her iki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor. Bayern'in en önemli gol silahı olan Robert Lewandowski, Gnarby, Douglas Costa ve Tolisso, PSG'ye karşı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fransızlar'da cezalı Paredes'in yanı sıra Juan Bernat, Verratti, Florenzi, Kurzawa, İcardi ve Pereira da olmayacak.

Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak maçı hakem Mateu Lahoz yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

10. kez rakipler...

Bayern, bu sezon Kupa 1'de hiç yenilmedi, PSG de son 5 karşılaşmasında mağlup olmadı. İki takım daha önce 9 kez karşı karşıya geldiler. Bunların 4'ünü Almanlar, 5'ini Fransızlar kazanırken, taraflar birbirlerinin kalelerini 12'şer kez havalandırdı. Bu final havasındaki eşleşmenin rövanşı ise 13 Nisan Salı günü oynanacak.