Bayern Münih - PSG maçı Canlı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerde ilk maçların heyecanı bu akşamki iki mücadele ile devam ediyor. Nefesleri kesecek kapışmada, son şampiyon Alman Bayern Münih, geçen sezon finalde 1-0 mağlup ettiği Fransız temsilcisi PSG'yi, Münih'te ağırlıyor.

Zorlu 90 dakika öncesi her iki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor. Bayern'in en önemli gol silahı olan Robert Lewandowski, Gnarby, Douglas Costa ve Tolisso, PSG'ye karşı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fransızlar'da cezalı Paredes'in yanı sıra Juan Bernat, Verratti, Florenzi, Kurzawa, Icardi ve Pereira da yok.





Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Müller, Sane, Moting, Coman

PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Gueye, Danilo, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe





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