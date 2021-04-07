Bayern Münih - PSG maçı Canlı
Bayern Münih, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde devirdiği PSG ile çeyrek finalin ilk maçında Münih'te karşılaşıyor. Bayern Münih'te en önemli eksik takımın gol yükünü çeken Robert Lewandowski. Polonyalı süperstar, sakatlığı nedeniyle dev maçı kaçırıyor. Fransızlar ise Almanya'daki mücadeleye 7 eksikle çıkacak. Bayern Münih - PSG maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...PSG 3.dakikada Mbappe ve 28.dakikada Marquinhos ile 2-0 öne geçti. Ev sahibi Choupo-Moting ile farkı 1'e indirdi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerde ilk maçların heyecanı bu akşamki iki mücadele ile devam ediyor. Nefesleri kesecek kapışmada, son şampiyon Alman Bayern Münih, geçen sezon finalde 1-0 mağlup ettiği Fransız temsilcisi PSG'yi, Münih'te ağırlıyor.
Zorlu 90 dakika öncesi her iki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor. Bayern'in en önemli gol silahı olan Robert Lewandowski, Gnarby, Douglas Costa ve Tolisso, PSG'ye karşı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fransızlar'da cezalı Paredes'in yanı sıra Juan Bernat, Verratti, Florenzi, Kurzawa, Icardi ve Pereira da yok.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Müller, Sane, Moting, Coman
PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Gueye, Danilo, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe