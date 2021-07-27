Bayern Münih - Mönchengladbach maçı öncesi aşı etkinliği

Münih'teki Allianz Arena'nın önüne gelecek olan aşı otobüsünde, saat 15.00 ile 18.00 arası 16 yaş büyüklere aşı imkanı sunulacak. Aşılar için önceden randevu almaya gerek olmadığı belirtilen duyuruda Biontech ile Johnson & Johnson aşıları arasında seçim yapılabileceği ifade edildi.

Aşı otobüsünün yeni takım kadrosunun tanıtım günü olan 4 Ağustos Çarşamba günü de aynı yerde saat 11-14 arası aşı için hazır tutulacağı kaydedildi. 12 yaş üstü kişilerin burada yine Biontech veya Johnson & Johnson aşılarından birini olabileceği, ilk aşısını yaptırmış olanların da gerekli şartlar yerine getirilmiş ise ikinci aşıyı olabilecekleri kaydedildi. (Spor Arena)