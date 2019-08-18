Bundesliga'da yedi yıldır şampiyonluğu hiçbir takıma bırakmayan Bayern Münih, bugün kadrosunu yeni bir oyuncuyla daha güçlendirdi. Bavyera ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla Borussia Mönchengladbach'ın 20 yaşındaki Fransız merkez orta saha oyuncusu Michael Cuisance'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Fransa U-20 Milli Takımı'nda da forma giyen Cuisance ile beş yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Mönchengladbach takımında 14 maça çıkan genç futbolcunun bonservisi için ödenen bedelinse 10 milyon euro olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler