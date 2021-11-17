Bayern Münih, 35 yaşındaki Alman kaleci Manuel Neuer'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Sport1'de yer alan habere göre kendini fit hisseden ve yakın zamanda kariyerini sonlandırmayı planlamayan Manuel Neuer, Bayern Münih ile olan sözleşmesini en az 2025 yılına kadar uzatmak istiyor.

Alman ekibi ise tecrübeli file bekçisinin gösterdiği performanstan oldukça memnun ve yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

Kariyerinde 9 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 Dünya Kupası bulunan tecrübeli file bekçisi 2011'den bu yana Bayern Münih'in kalesini koruyor ve mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.



