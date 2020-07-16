Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov yönetiminde bir değişim sürecine giderken takımda kısa süre forma giyen isimlerden Malcolm Thomas ile de yollar ayrılıyor. ABD'li uzun, Alman ekibi Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor.

Emiliano Carchia'nın haberine göre heçtiğimiz sezonun içinde kadroya katılan Malcolm Thomas için Alman ekibi Bayern Münih bir teklif sunmuş durumda. İtalya Ligi ekiplerinden Brescia'nın teklifini reddeden Thomas'ın, Andrea Trinchieri yönetiminde EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Bayern Münih'in teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.



