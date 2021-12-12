Bayern Münih-Mainz: 2-1

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, Mainz 05'i konuk etti. Bavyera temsilcisi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı kazanmasını bildi.

22'de Karim Onisiwo ile 1-0 öne geçen Mainz'ın ilk yarı planları tuttu. Konuk ekip soyunma odasına önde gitti. İkinci devrede ise Münih sahaya ağırlığını koydu. 53'te Kingsley Coman ve 74'te James Musiala sahneye çıktı ve Bavyera ekibi 2-1'lik skor üstünlüğünü aldı.

Borussia Dortmund'un, Bochum deplasmanında puan kaybettiği haftayı kazanarak geçiren Münih, geçen hafta devirdiği Sarı-Siyahlılar ile puan farkını 6'ya çıkardı. Kırmızı-Beyazlılar 37 puanla zirvede yalnız kalırken, Mainz 21 puanda kaldı.