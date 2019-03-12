Bir tarafta Hırvat Niko Kovac'ın çalıştırdığı Alman devi Bayern Munih... Diğer tarafta İngilizlerin efsane takımı Alman Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool. İki dev kulüp Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanış maçında karşı karşıya gelecek. Anfield'de oynanan ilk randevu 0-0 sona ermişti. Bayern Munih ev sahibi olmanın avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Klopp'un öğrencilerinin ise hiç pes etmeye niyeti yok. Onlarda deplasmanda zafer peşinde olacak.

Bayern Munih - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Mart Çarşamba günü Allianz Arena'da saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bayern Munih - Liverpool muhtemel 11'ler...

Bayern Munich: Manuel Neuer; Rafinha, Mats Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich; Thiago Alcantara, Javier Martinez, Franck Ribery, Thomas Muller; James Rodriguez; Robert Lewandowski

Liverpool: Alisson Becker; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold; Georginio Wijnaldum, Fabinho, Naby Keita; Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah



