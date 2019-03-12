Bayern Münih-Liverpool maç sonucu: 1-3

Bir tarafta Hırvat Niko Kovac'ın çalıştırdığı Alman devi Bayern Munih... Diğer tarafta İngilizlerin efsane takımı Alman Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool. İki dev kulüp Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanış maçında karşı karşıya geldi. Anfield'de oynanan ilk randevu 0-0 sona ermişti. Bu maçta ise goller durmak bilmedi ve İngiliz ekibi deplasmanda 3-1'lik skorla galip gelerek adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

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Maçtan dakikalar

Henderson sakatlığı nedeniyle Bayern Münih rövanşının 13. dakikasında yerini Fabinho'ya bıraktı.

Neuer'in büyük hatası

Maçın 26. dakikasında Manuel Neuer'in büyük hatasında Sadio Mane affetmedi ve Liverpool'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Alman ekibinin tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, 100. Şampiyonlar Ligi maçında yaptığı hata ile karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Bayern Münih - Liverpool karşılaşmasında İngiliz ekibini 1-0 öne geçiren golü atan Sadio Mane, Liverpool tarihinin Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında en fazla gol atan oyuncularından bir tanesi oldu. Diğer iki isim Firmino ve Steven Gerrard...

Bayern eşitliği sağladı

Ev sahibi Bayern Münih 39. dakikada skoru dengeleyen golü bulmayı başardı. İngiliz ekibinin savunmasında Joel Matip topu kendi ağlarına gönderince dev maçta skor 1-1'e geldi. Yenen golün ardından Liverpool'un tecrübeli teknik direktörü Jürgen Klopp oyuncularına yaptıkları hatadan dolayı çok sinirlendi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına ekipler 1-1'lik eşitlikle gitti.

Van Dijk müthiş yükseldi

Karşılaşmanın 69. dakikasında Liverpool savunmasının bel kemiği Virgil van Dijk, bu kez de hünerlerini hücumda gösterdi. Kornerde kafaya iyi yükselen savunmacı İngiliz ekibi lehine skoru deplasmanda 2-1'e getirdi.

Mane yine sahnede

Klopp'un öğrencileri Bayern'in atak yaptığı dakikalarda yine hızlı hücumla golü bulmayı başardı. İlk golün sahibi Mane yine sahneye çıktı ve 84. dakikada skoru 3-1'e getiren golü kaydederek kendisinin 2. takımının 3. golğünü kaydetti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Liverpool 3-1'lik galibiyetle adını Devler Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.

Maçın 11'leri

Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Sule, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Ribery, Lewandowski

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino



