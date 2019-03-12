Bayern Munih - Liverpool (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçında Almanya'da dev bir karşılaşma oynanıyor. İlk maçta İngiltere'de 0-0 berabere kalan Bayern Munih ile Liverpool bu kez kozlarını Allianz Arena'da paylaşıyor. İki takımda çeyrek finale çıkmak için mücadele ediyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Bir tarafta Hırvat Niko Kovac'ın çalıştırdığı Alman devi Bayern Munih... Diğer tarafta İngilizlerin efsane takımı Alman Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool. İki dev kulüp Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanış maçında karşı karşıya geliyor. Anfield'de oynanan ilk randevu 0-0 sona ermişti. Bayern Munih ev sahibi olmanın avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Klopp'un öğrencilerinin ise hiç pes etmeye niyeti yok. Onlarda deplasmanda zafer peşinde.
Mücadele başladı
Bayern Munih - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Allianz Arena'da saat 23:00'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Bayern Munih - Liverpool işte 11'ler...
Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Sule, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Ribery, Lewandowski
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino