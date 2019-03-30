Bayern Münih liderliği Borussia Dortmund'a kaptırdı

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kalarak liderliği Wolfsburg'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund'a kaptırdı.

30 Mart 2019, Cumartesi 20:00
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Bayern Münih liderliği Borussia Dortmund'a kaptırdı

Son 6 maçını kazanan ve son 3 maçında 17 gol atan Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg'a konuk oldu.

Bavyera ekibi deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kalarak liderliği Wolfsburg'u 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund'a kaptırdı. Bundesliga’da 7 maç sonra puan kaybeden Bayern, Dortmund’un kazandığı haftada 61 puanla 2. sıraya düştü. Freiburg ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

Sezonun en önemli maçı gelecek hafta Allianz Arena'da oynanacak ve Bayern Münih sahasında lider Borussia Dortmund’u konuk edecek. 

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