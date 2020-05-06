Bayern Münih, Leroy Sane transferini bitiriyor! 5 yıllık anlaşma

Yaz transfer döneminin ilk bombasını Bayern Münih patlatacak. Bavyera ekibi, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Manchester City forması giyen Leroy Sane'de mutlu sona ulaşmak üzere. Bild'in okurlarına duyurduğu habere göre; Münih, Sane ile 5 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde İngiliz ekibine 40 milyon Euro öneren Bayern'in beklemeye geçtiği ve kısa süre içerisinde bu transferin resmen sonuçlanacağı kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi'nden 2 sezon men cezası alan Manchester City, nihai kararı beklerken, cezanın onaylanması sonrasında bir çok yıldızıyla yollarını aayırmak zorunda kalabilir.

Sane, Schalke'den İngiliz ekibine transfer olduğu dönemde Manchester City'nin kasasından 43 milyon euro'luk bir bonservis bedeli çıkmıştı.

Manchester ekibiyle 2021'e kadar sözleşemesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ön çapraz bağlarından yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezonun büyük bir bölümünü kaçırdı.

Mart'ta antrenmanlara başlayan Sane'nin transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 80 milyon Euro.