Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

14 Eylül 2019, Cumartesi 21:54
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Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 4. haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Leipzig 45 3. dakikada Emil Forsberg’in penaltıdan attığı golle cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.

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