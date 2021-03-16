UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 4-1 galip ayrılan ve rakibini sahadan silen Bayern Münih, avantajla sahaya çıkacak. Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Hansi Flick yönetimindeki Bavyera ekibi, Devler Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor. Simone Inzaghi'li Lazio ise dev rakibi karşısında mucize kovalayacak.

Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - Lazio mücadelesi 17 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'de başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Bayern Münih - Lazio muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Gnabry, Lewandowski

Lazio: Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Leiva, Alberto, Marusic, Fares, Milinkovic-Savic, Correa, Immobile

Bayern Münih'te Costa, Tolissio ve Nianzou, Lazio'da ise Felipe ile Lazzari, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Alman devi, Hansi Flick yönetiminde sahasında oynadığı 6 devler ligi maçını da kazandı. Lazio, deplasmanda oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 kez kazandı. İtalya temsilcileri, Bayern Münih'e konuk oldukları son 4 devler ligi mücadelesini de kaybetti.