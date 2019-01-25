Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki Moskova, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Maça çok iyi başlayan Khimki Moskova, ilk çeyreği 28-10 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Bayern Münih, geri dönmeyi başarsa da ilk yarı 40-35 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İlk çeyrekte 28 sayı yiyen Bayern, ikinci yarıda rakibini 20 sayıda tuttu ve 20-36'lık ikinci yarı üstünlüğüyle karşılaşmadan 60-71'lik skorla galip ayrıldı.

Bartzokas sonrası Kurtinaitis yönetiminde ilk maçına çıkan Khimki; üst üste 3., toplamda ise 20. maçında 7. mağlubiyetini aldı.

Son 3 deplasman maçını kaybeden Bayern, bu kötü seriyi sonlandırırken toplamda da 20. maçında 10. kez kazanmayı başardı.

Khimki'de Jordan Mickey ve Malcolm Thomas 13'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Bayern'de Derrick Williams 20 sayıyla maçın en skoreri olurken Vladimir Lucic 15, Nihad Dedovic 10 sayıyla oynadı.