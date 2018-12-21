Bayern Münih, Karl-Heinz Rummenigge ile sözleşme yeniledi

Bayern Münih'in CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Bavyera ekibiyle sözleşme uzattı.

Efsanesi olduğu kulüpte 2002'den bu yana aynı görevi sürdüren 63 yaşındaki futbol adamı, kendisini 2021 yılının sonuna kadar Bayern'e bağlayan sözleşmenin altına imza attı.

Rummenigge'nin adı, son dönemlerde Football Leaks belgelerindeki Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına yönelik iddialarla gündeme gelmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



