Bayern Münih kaldığı yerden

Union Berlin'in uzun ara sonrası dönüşünde Bayern Münih'in ölümcül süratini durdurmak adına boş alanları kapatarak yaptığı savunma, Subotic'in 39'da yaptığı sakar penaltıya kadar işe yaradı. Bu pozisyonda rakibini hataya zorlayan Goretzka'nın uyanıklığı ve sakatlığını bu aradan faydalanarak atlatan, gol ile ilan eden Lewandovski'nin klas gol vuruşu dikkat çekti. Oyun olarak, pozisyona girme becerisi açısından aradan öncesine göre çok geride gözükmesine rağmen Bayern Münih yine de skor olarak ilk yarıda istediğini penaltı golü ile aldı. 2. yarı bu golün etkisi ile Bavyera ekibinin oyunun kontrolünü eline almasını sağladı.

Almanya cesaret verdi

Müller daha fazla alan buldu. Maç boyunca hücum planı hamlelere rağmen işlemeyen Berlin'e pozisyon dahi vermeyen Bayern, Kimmich'in kornerinde Pavard ile 2. golü bulup fişi çekti. Genelde uzun aralardan sonra sürprize açık olan ilk maçlardır ama Bayern yüksek konsantrasyonlu ve kontrollü oyun ile bu sürprize izin vermedi. Son olarak seyircisiz olmasının dışında virüsün saha içini çok rahatsız etmediğini gözlemlemek mümkündü. Bundesliga ilk hafta maçlarına bakınca Almanya sezonun kalanını oynatmak isteyen tüm ülkelere cesaret verdi diyebilirim.

Erman Özgür