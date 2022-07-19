Alman devi Bayern Münih, Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada başarılı savunma oyuncusu ile 2027 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeli

Bayern Münih açıklamasında transferin mali detaylarına değinmezken, Fabrizio Romano'nun iddiasına göre Alman ekibinin kasasından 70 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Ayrıca Bayern Münih 10 milyon Euro da bonuslar için ödeyecek.

İlk sözleri

Hollandalı stoper imza sonrası şu sözleri dile getirdi: "Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Bayern, Almanya'nın en başarılı kulübü, Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı kulüplerinden biri. Bayern, büyük hedefleri olan mükemmel yönetilen bir kulüp. Bayern Münih tarihinin bir parçası olduğum için çok mutluyum."



