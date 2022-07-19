Bayern Münih, Juventus'tan Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattı
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, transferde büyük bir hamleye imza attı. Alman devi, Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada başarılı savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman devi Bayern Münih, Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada başarılı savunma oyuncusu ile 2027 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bonservis bedeli
Bayern Münih açıklamasında transferin mali detaylarına değinmezken, Fabrizio Romano'nun iddiasına göre Alman ekibinin kasasından 70 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Ayrıca Bayern Münih 10 milyon Euro da bonuslar için ödeyecek.
İlk sözleri
Hollandalı stoper imza sonrası şu sözleri dile getirdi: "Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Bayern, Almanya'nın en başarılı kulübü, Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı kulüplerinden biri. Bayern, büyük hedefleri olan mükemmel yönetilen bir kulüp. Bayern Münih tarihinin bir parçası olduğum için çok mutluyum."