Turkish Airlines Euroleague'de mücadele eden Bayern Münih, Almanya Ligi'nin devam kararının ardından kadrosuna takviye yaptı. Alman ekibi, Beşiktaş Sompo Sigorta ile başarılı bir sezon geçiren İsmet Akpınar'ı kadroya kattı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nehad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeceğini belirtti.

Beşiktaş Sompo Sigorta ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.

beIN Sports





İlgili Haberler Gigi Datome, form tutmaya çalışıyor







