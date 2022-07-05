Alanya Kestelspor'un genç takım oyuncularından Elias Yusuf Ali Alnagar'ı Yemen Genç Milli Takımı maçlarında Bayern Münih II takımının scoutlarının izlediği ortaya çıktı.
Ailesiyle görüşüldü
Bayern Münihli yetkililerin Elias Yusuf Ali Alnagar'ı beğendiği ve transfer etmek için ailesiyle görüştüğü öğrenildi.
Elias Yusuf Ali Alnagar kimdir?
Alanya'da yaşayan 18 yaşındaki Yemenli Elias Yusuf Ali Alnagar, 6 yıl önce Antalya'nın ilçesi Alanya'ya ailesi ile birlikte geldi. Alanya Kestelspor'un genç takımında forma giyen 18 yaşındaki Elias Yusuf Ali Alnagar, Katar'da gerçekleştirilecek Asya Gençler Şampiyonası'nda Yemen Genç Milli Takımına davet edildi ve orada scout ekiplerinin dikkatini çekti.
Kaynak: Ajansspor