Bayern Münih-Hoffenheim maç sonucu: 4-0

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı 4-0'lık skorla yenmeyi başardı ve ligdeki liderliğini devam ettirdi.

Maça hızlı başlayan Bayern Münih 16. dakikada Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Lewandowski ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 82. dakikada Choupo-Moting farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 87. dakikada ise Coman maçın skorunu belirledi ve Bayern Münih sahadan 4-0 galip ayrıldı.

En gollü başlangıç

Hoffenheim karşısında 4 gol atan Bayern Münih, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 33 gole ulaştı ve Bundesliga tarihinin en gollü başlangıcına imza attı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 22'ye yükseltti ve Dortmund'un önünde liderliğini devam ettirdi. Hoffenheim ise 11 puanda kaldı.



