Bayern Münih-Heidenheim maç sonucu: 5-4

Almanya Kupası maçında Bayern Münih, 77 dakika 10 kişi oynadığı maçta Heidenheim'ı 5-4 mağlup etti.

03 Nisan 2019, Çarşamba 23:12
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Bayern Münih-Heidenheim maç sonucu: 5-4

Almanya Kupası Çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Bundesliga 2 ekiplerinden Heidenheim'i ağırladı. Henüz 13. dakikada Süle'nin kırmızı kartla oyun dışında kalması nedeniyle 77 dakikada boyunca 10 kişi mücadelede eden Bayern, rakibini 5-4'lük skorla yenmeyi başardı.

Kendisinden güçlü rakibi karşısında bir oyuncu fazla olmasının avantajını değerlendiremeyen ve kalesini gole kapatamayan Heidenheim ise kupaya veda etmek zorunda kaldı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Goretzka, 53'te Thomas Müller, 56 ve 84'te Lewandowski, 65'te de Gnabry kaydetti. Heidenheim'in gollerini 26,74 ve 77'de Glatzel, 39'da da Schnatterer attı.

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