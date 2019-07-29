Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham ve Fenerbahçe... Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin gözü bugün Münih’te olacak. Futbol dünyasının en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olan Audi Cup’ta heyecan başlıyor. Kabus gibi geçen sezondan sonra yeni tranfserleriyle beyaz bir sayfa açan, mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı- Lacivertliler, en ciddi sınavını vermek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, turnuvanın ev sahibi olan Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Reyes götürüldü

Fenerbahçe’de beklendiği gibi sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci; kafilede yer almadı. İstenmeyen adam ilan edilen Diego Reyes ise stoper yokluğunda zorunlu olarak Münih’e götürüldü. Tatilden yeni dönen İsla ve Dirar da kadroda yer aldı.

Bayern ideal kadroyla

Bayern Münih, Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda mücadele etmek için ABD’de bulunuyordu. Alman devi, turnuvada Arsenal’e 2- 1 kaybederken, Real Madrid’i 3-1 ve Milan’ı 1-0 mağlup etti. Bayern, ev sahibi olduğu Audi Cup’a çok daha büyük önem veriyor. Bu nedenle Fenerbahçe karşısına ideal kadroyla çıkmaları bekleniyor. Bu maçı kazanan takım, yarınki finalde Real Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kaybeden ise diğer eşleşmenin yenileniyle 3.’lük maçına çıkacak.

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Organizasyonda önceki sezonlarda Manchester United, Boca Juniors, Milan, Internacional, Manchester City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

Bayern Munih - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Kupası'ndaki ilk maçını yarın Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Bu arada karşılaşmalar, D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler, 2 günde 4 takımı izleme fırsatı bulacak. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

Muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Pavard, Alaba, Goretzka, Tolisso, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski

Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriç







