Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih’e konuk olacak. Temsilcimiz, organizasyonda çıktığı son 16 müsabakada 14 galibiyet aldı. Bayern Münih ise son 10 maçının 7’sini kazanmayı başardı. Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 6. sırada girdi. Fenerbahçe ile galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Bayern Münih ise 32. hafta öncesinde 5. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin 4. haftasında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı Bayern Münih 75-71 kazanmıştı. Fenerbahçe'de tedavi ve bireysel çalışma süreci İstanbul’da devam ettirilen Edgaras Ulanovas, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Mart Salı günü TSİ 22.00’da Audi Dome’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Sreten Radovic, Piotr Pastusiak, Amit Balak hakem üçlüsü yönetecek. Maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Danilo Barthel ve James Gist eski takımlarına karşı

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih, Turkish Airlines EuroLeague'de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 8 maçın 6’sını Fenerbahçe, 2’sini ise Bayern Münih üstün tamamladı. Fenerbahçe Beko’da Danilo Barthel, Bayern Münih’te ise James Gist, kritik maçta forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı sekiz maçta altı galibiyet elde etti. EuroLeague 2020-21 sezonu 4. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda mücadeleyi Bayern Münih 71-75 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely’nin 25, Nando De Colo’nun ise 18 sayı ürettiği mücadelede Bayern cephesinde Vladimir Lucic 18, Jalen Reynolds 17 sayı buldu.

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 71-75 Bayern Münih

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 90 - 82 Bayern Münih

2018-19 – Normal sezon - Bayern Münih 90 – 86 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 – 84 Bayern Münih

2015-16 – Normal sezon - Bayern Münih 67 – 84 Fenerbahçe Beko

2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74 – 67 Bayern Münih

2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Beko 87 – 81 Bayern Münih

2014-15 – Normal sezon - Bayern Münih 86 – 93 Fenerbahçe Beko

Takım istatistikleri – hücum (Bayern Münih - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 78.7 – 79.1

2 sayı: %50.9 - %57.4

3 sayı: %38.3 - %39.8

Serbest atış: %80.9 - %83.3

Ribaund: 32.7 – 30.6

Asist: 16.4 – 19.4

Top çalma: 8.1 – 6.6

Blok: 2.3 – 2.0

Takım istatistikleri – savunma (Bayern Münih - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 77.7 – 78.9

2 sayı: %54.1 - %53.6

3 sayı: %34.6 - %37.1

Serbest atış: %80.2 - %78.9

Ribaund: 32.3 – 31.8

Asist: 16.7 – 19.4

Top çalma: 6.2 – 7.0

Blok: 1.9 – 2.2

İstatistik liderleri (Bayern Münih - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Baldwin 15.2, Reynolds 14.1, Lucic 14.0 / De Colo 15.1, Vesely 13.6, Brown 9.9

Ribaund: Reynolds 6.1, Lucic 4.7 / Vesely 5.4

Asist: Baldwin 3.8, Sisko 2.9, Seeley 2.7 / De Colo 4.3, Brown 3.9, Vesely 2.7

Top çalma: Weiler-Babb 1.3, Reynolds 1.2, Baldwin 1.2 / De Colo 1.5, Brown 1.4

Verimlilik: Lucic 17.7, Reynolds 16.8, Baldwin 13.0 / De Colo 18.7, Vesely 18.6, Pierre 12.1