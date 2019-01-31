Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Lider Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 21. maç döneminde Bayern Münih ile deplasmanda kapışacak. Kanarya, mücadeleye menisküs ameliyatı olan Jan Vesely’den yoksun çıkacak. Peki, Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.
EuroLeague’in lideri Fenerbahçe Beko, 21. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e konuk olacak. Bavyera ekibi ile oynadığı 5 maçın da tamamını kazanan Sarı- Lacivertliler, mücadeleye serisini devam ettirebilmek için çıkacak.
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Audi Dome’da oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.
Vesely şoku...
Bayern maçı öncesinde Sarı- Lacivertliler, adeta bir şok yaşadı. Fenerbahçe’nin yıldız pivotu Jan Vesely’nin, menisküs ameliyatı olduğu ve parkelerden 5-6 hafta uzak kalacağı açıklandı.
Çek basketbolcunun, Euroleague’de Münih maçının ardından Panathiniakos, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Real Madrid ve Barcelona karşılaşmalarını da kaçıracağı bildirildi