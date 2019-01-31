EuroLeague’in lideri Fenerbahçe Beko, 21. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e konuk olacak. Bavyera ekibi ile oynadığı 5 maçın da tamamını kazanan Sarı- Lacivertliler, mücadeleye serisini devam ettirebilmek için çıkacak.

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Audi Dome’da oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Vesely şoku...

Bayern maçı öncesinde Sarı- Lacivertliler, adeta bir şok yaşadı. Fenerbahçe’nin yıldız pivotu Jan Vesely’nin, menisküs ameliyatı olduğu ve parkelerden 5-6 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Çek basketbolcunun, Euroleague’de Münih maçının ardından Panathiniakos, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Real Madrid ve Barcelona karşılaşmalarını da kaçıracağı bildirildi