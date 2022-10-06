Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-23 sezonu start alıyor. Sezonun açılış haftasının ilk gününde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahaya çıktı. Fenerbahçe, Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında 2 Ekim Pazar günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 78-72 mağlup etmişti. Sarı-Lacivertliler, şimdi ise EuroLeague'de Bayern Münih'e karşı deplasmanda galibiyet arıyor.

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko (Karşılaşmada üçüncü çeyrek oynanıyor)

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe, 7:28 kala skorda 0-7 ile üstün taraftı. İyi gidişatını sürdüren Fenerbahçe Beko, 3:32 kala da 6-17'lik üstünlüğü yakaladı. Son bölümde özellikle Corey Walden ve Nick Weiler-Babb ile dış şut isabetleri bulan Bayern Münih, çeyreğin sonunda farkı azalttı. İlk çeyrek temsilcimizin 19-21'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İlk çeyrek sonucu: Bayern Münih 19-21 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf yine temsilcimiz oldu. Fenerbahçe Beko, çeyreğin ilk bölümünde farkı yine çift hanelere çıkardı. Bitime 5:40 kala Marko Guduric'in basketi skoru 23-36 yaptı. Kalan bölümde Cassius Winston ve Othello Hunter ile isabetler bulan ev sahibi ekip, devrenin sonunda yine farkı azalttı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 34-40'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarı sonucu: Bayern Münih 34-40 Fenerbahçe Beko

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Şehmus ve Samet kadroda yok

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçında sahada yer alacağı kadro da açıklandı. Almanya'ya takımla seyahat eden isimler arasından Şehmus Hazer ve Samet Geyik kadroda yer almadılar. Fenerbahçe'nin maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: Jothathan motley, Metecan Birsen, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Tonye Jekiri, Marko Guduric, Devin Booker, Nick Calathes.

İki isim götürülmedi

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, Münih deplasmanına iki eksikle gitti. Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic takım idmanları için hazır hale gelseler de Münih’e seyahat eden ekipte yer almadılar.

Dimitris Itoudis: Zamana ihtiyacımız var

Bayern Münih karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada takım olarak savunmada gelişim gösterdiklerini fakat zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Dimitris Itoudis, "Sakatlıktan dönen bazı isimlerimiz var. Booker idmanlara başladı, Jekiri de ilk lig maçında oynadı. Bjelica’nın dönüşünü bekliyoruz. O da iyi yolda ilerliyor ve yarın (bugün) takımla idman yapabilecek gibi gözüküyor ama göreceğiz. Zamana ihtiyacımız var ancak daha fazla oyuncuyla çalışabildiğimizi söyleyebilirim ve bu her zaman önemlidir. Bayern’in Andrea Trinchieri ve yardımcılarıyla birlikte yarattığı çok iyi bir sistemi var. Yıllardır harika bir iş çıkarıyorlar. Almanya’da final oynadılar ve EuroLeague Play-off’unda da beşinci maça kadar gittiler. Kadrolarının temelini hemen hemen koruyorlar ve karşımızda birlikte çalışmaya alışkın, belirli alışkanlıklara sahip, gerçek bir takım olacak. Takım kimyaları iyi ve hücumda da iyi bir alan paylaşımına sahipler. İçeride ya da dışarıda, her zaman mücadele ediyorlar ve asla geri adım atmıyorlar. Bu bir açılış maçı olacak ve biz de takım olarak doğru kimliği oluşturmaya, ilişkiler üzerine bir takım inşa etmeye ve sistemimizi anlamaya çalışıyoruz. Ancak özellikle savunma tarafında gelişim gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bahçeşehir Koleji ile oynadığımız maçın üçüncü çeyreği, mücadele edebilen bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Münih’e gitmeden önce bir idmanımız daha var. Zaman ne yazık ki bizim dostumuz değil. Kısıtlı süre içerisinde belirli şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Melih Mahmutoğlu: Sezona en iyi şekilde başlamaya çalışacağız

Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu da zamana ihtiyaçları olduğunu fakat sezona en iyi şekilde başlamak istediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "EuroLeague’de ilk maçımıza çıkıyoruz. Hem sakatlıkların hem de Avrupa Şampiyonası’nın etkileri nedeniyle halen zamana ihtiyacımız var. Ancak eksiklerimizi mücadele ve yüksek enerji ile kapatmaya çalışacağız. Yeni bir koçumuz ve çok yetenekli bir oyuncu grubumuz var. Takım olarak yapabileceklerimize inanıyoruz. Adım adım gideceğiz. Sezonun bu bölümünü oyunumuzu geliştirerek ve kazanabileceğimiz maksimum sayıda maç kazanarak geçmek istiyoruz. Bayern Münih çok sert ve iyi bir takım. Onlar da sezonun ilk maçında evde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak. Kendi liglerinde iki maça çıktılar ve bu onlara hazır olma anlamında bir avantaj sağlayabilir. Galibiyet için mücadele edecek ve sezona en iyi şekilde başlamaya çalışacağız"