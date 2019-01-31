Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 90-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'e iki uzatma sonunda 90-86 mağlup oldu.

31 Ocak 2019, Perşembe 22:28 Son Güncelleme:
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Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 90-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça özellikle Nikola Kalinic'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 6:56 kala 3-8'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Barthel ve Hobbs ile etkili olan ev sahibi ekip, 4:34 kala skoru 10-8 yaptı. Kenardan gelen Derrick Williams ile üst üste 6 sayı bulan Bayern'e temsilcimiz Lauvergne ile cevap verdi ve 1:22'lik bölüme 16-19'luk skorla girildi. Temsilcimiz, periyodu da 20-21'lik skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında temsilcimiz, hücumda sıkıntı yaşarken Bayern 6:49 kala 24-21'lik üstünlüğü yakaladı. Sloukas ve Melli ile basketler bulan temsilcimiz, 3:51 kala tekrar 26-28'lik skorla tekrar öne geçti. Bobby Dixon ile de bir üçlük bulan temsilcimiz, skoru 26-31 yapmayı başardı. Dixon ile bir üçlük isabeti daha bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 29-34 üstün kapattı.

İlk yarıda Bobby Dixon şov!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Bobby Dixon, Bayern deplasmanında da maçın ilk yarısına damga vurmayı başardı. 

9 dakika sahada kalan Dixon; 1/1 iki sayılık, 3/4 üç sayılık isabetleri ile 11 sayı üretti ve ilk yarının en skorer ismi oldu. 

Üçüncü çeyreğin başında temsilcimiz, farkı 8 sayıya kadar çıkarsa da Jovic ile etkili olan Bayern, 5:45 kala 42-40'lık üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, 1:42 kala da Dangubic'in üçlüğüyle 50-46 ile avantajı yakaladı. Sloukas ve Datome ile üst üste üçlük isabetleri bulan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 52-52 eşitlikle noktaladı.

Son çeyreğin ilk bölümünde denge bozulması ve ilk 5 dakikalık bölüm 59-59 eşitlikle geçildi. Maçın son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken 2:44 kala Melih'in üçlüğüyle temsilcimiz 61-64 önde olan taraftı. Fakat 32 saniye kala Bayern, Dedovic'in serbest atış isabetleriyle 65-64 öne geçti. Bayern, Dangubic'in serbest atış isabetiyle skoru 66-64'e getirse de Sloukas ile son saniye basketini bulan temsilcimiz 66-66 ile maçı uzatmayı başardı.

Çekişme uzatma periyodunda da sürerken 50 saniye kala 77-79'luk skorla üstün taraf temsilcimizdi. Fakat hücum şansını değerlendiremeyen Fenerbahçe, 4 saniye kala Vladimir Lucic'ten yediği üçlükle 80-79 geri düştü. 2.7 saniye kala Lauvergne ile serbest atış çizgisine gelen temsilcimiz, yıldız oyuncunun 1/2 atmasıyla 80-80 eşitliği yakaladı. 

İkinci uzatma periyoduna Bayern etkili başladı ve ilk dakika geçilirken 85-80'lik üstünlüğü yakaladılar. Temsilcimiz, farkı tekrar 1 sayıya kadar indirse de Barthel'i etkili kullanan Bayern, 1:15 kala skoru yeniden 90-86'ya getirdi. Kalan bölümde iyi hücum edemeyen temsilcimiz, karşılaşmadan da bu skorla mağlup ayrıldı.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız!

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