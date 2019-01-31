Bayern Münih - Fenerbahçe Beko (CANLI)

EuroLeague'de lider temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 21. maç döneminde Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, mücadeleye menisküs ameliyatı olan Jan Vesely’den yoksun çıkacak. Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 34-29 üstün tamamladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 22:28 Son Güncelleme:
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Bayern Münih - Fenerbahçe Beko (CANLI)

EuroLeague’in lideri temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 21. maç döneminde deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e konuk oluyor.

Bugüne kadar Bavyera ekibi ile oynadığı 5 maçı da kazanan Sarı-Lacivertliler, mücadeleye serisini devam ettirebilmek için çıktı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 20-21

İLK YARI SONUCU: 29-34

Maça özellikle Nikola Kalinic'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 6:56 kala 3-8'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Barthel ve Hobbs ile etkili olan ev sahibi ekip, 4:34 kala skoru 10-8 yaptı. Kenardan gelen Derrick Williams ile üst üste 6 sayı bulan Bayern'e temsilcimiz Lauvergne ile cevap verdi ve 1:22'lik bölüme 16-19'luk skorla girildi. Temsilcimiz, periyodu da 20-21'lik skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında temsilcimiz, hücumda sıkıntı yaşarken Bayern 6:49 kala 24-21'lik üstünlüğü yakaladı. Sloukas ve Melli ile basketler bulan temsilcimiz, 3:51 kala tekrar 26-28'lik skorla tekrar öne geçti. Bobby Dixon ile de bir üçlük bulan temsilcimiz, skoru 26-31 yapmayı başardı. Dixon ile bir üçlük isabeti daha bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 29-34 üstün kapattı.

İlk yarıda Bobby Dixon şov!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Bobby Dixon, Bayern deplasmanında da maçın ilk yarısına damga vurmayı başardı. 

9 dakika sahada kalan Dixon; 1/1 iki sayılık, 3/4 üç sayılık isabetleri ile 11 sayı üretti ve ilk yarının en skorer ismi oldu. 

Takımların skor dağılımı için tıklayınız!

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Audi Dome’da oynanan mücadele saat 22:30'da başladı ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetiyor.

Galibiyetle Play-Off'a

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı rakibi Bayern Münih'i mağlup etmesi durumunda Play-Off'a kalmayı başaracak.

Temsilcimiz Bayern'i mağlup ettiği anda henüz 22. maçlar geride kalırken bu sezon EuroLeague'de Play-Off'u garantilemeyi başaran ilk takım olacak.

Vesely şoku...

Bayern maçı öncesinde Sarı- Lacivertliler, adeta bir şok yaşadı. Fenerbahçe’nin yıldız pivotu Jan Vesely’nin, menisküs ameliyatı olduğu ve parkelerden 5-6 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Çek basketbolcunun, Euroleague’de Münih maçının ardından Panathiniakos, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Real Madrid ve Barcelona karşılaşmalarını da kaçıracağı bildirildi

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